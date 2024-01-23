В Соединенных Штатах украинский вопрос уже отошел на второй план. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший помощник по экономической политике министра финансов США Пол Крейг Робертс. По его словам, большинство американцев недовольно тратами Джо Байдена.

«Большинство избирателей сыты по горло огромной суммой денег, которую Байден впустую потратил на Украину», - отметил он.

Напомним, ранее на заседании Совета Безопасности ООН глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западная поддержка Киева осложняет поиск мирных способов урегулирования украинского конфликта.

Он также указал на «очевидную агонию» киевского режима и его неспособность добиться «ослабления» РФ.