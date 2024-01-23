Десантники из «Гиацинта-Б» уничтожили отделение ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделения артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» нанесли удары из 152-миллиметровых буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» по объектам ВСУ на правом берегу Днепра. Кадры боевой работы артиллеристов-десантников опубликовало Министерство обороны России.

Корректировка огня осуществляется с помощью оператора беспилотного летательного аппарата, который также фиксирует попадание в цель и ее уничтожение.

Точным огнем по заданным координатам бойцы ВДВ ликвидировали отделение ВСУ в опорном пункте на правобережье реки. Уничтожив личный состав противника, расчет оперативно маскирует орудие и покидает огневую позицию до получения новой огневой задачи.

«Орудие очень мощное. Дальность - до 30 километров. Очень легко и хорошо поражает вражескую технику, пехоту, справляется со своими задачами на ура. В основном мы работаем по артиллерии противника. Чаще всего это минометы. Также попадали по лодкам, лодочным станциям, складам боеприпасов и, конечно же, пехоте», - рассказал командир орудия с позывным «Куст».

Ранее в МО РФ показали, как расчет «Гиацинта-Б» сорвал ротацию ВСУ, ударив по опорнику на правом берегу Днепра. Артиллеристы уничтожили укрепленные позиции, бронетехнику и лодки украинских боевиков.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.