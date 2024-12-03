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Двоим подросткам грозит 15 лет тюрьмы за поджог военкоматов в Харькове

С мая по июнь 17-летние подростки устроили поджог двух военкоматов в разных районах Харькова, за что им грозит до 15 лет заключения.
Анастасия Бобылева 2024-12-03 03:18:19
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Двое подростков с мая по июнь 2024 года устроили поджог двух зданий военкоматов в Харькове. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Здания регионального территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые подожгли 17-летние фигуранты дела, находятся в разных районах города, уточняет 360.

В сообщении указано, что подросткам уже предъявили обвинения по статье о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения. За это им может грозить до 15 лет заключения или пожизненный срок.

Ранее украинский уклонист отбился от военкомов, применив слезоточивый газ. Перед этим он пытался предложить сотрудникам ТЦК взятку, но те отказались, поэтому он пошел на крайние меры.

#в стране и мире #Украина #Харьков #поджог
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