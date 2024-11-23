МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Украине уклонист отбился от военкомов слезоточивым газом

Украинец сперва предложил сотрудникам ТЦК взятку, но те отказались.
Глеб Владовский 2024-11-23 01:36:22
© Фото: ТРК Звезда

Житель Хмельницкой области сбежал от сотрудников ТЦК, воспользовавшись слезоточивым газом. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональный военкомат.

Уточняется, что 21 ноября в городе Полонное сотрудники ТЦК составили административный протокол на мужчину. Украинец предложил военкомам взятку в размере 200 долларов США, но те отказались. И тогда уклонист прыснул газом и сбежал.

«Все его действия зафиксированы. Готовятся документы для возбуждения уголовного производства за попытку дать взятку и за сопротивление представителям власти», - цитирует телеканал заявление.

Ранее сообщалось, что киевский режим планирует призвать более 160 тысяч человек. Однако для достижения этих целей, военкомам разрешили пойти на крайние меры.

#в стране и мире #Украина #Хмельницкая область #уклонист #тцк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 