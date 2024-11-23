На Украине уклонист отбился от военкомов слезоточивым газом

Житель Хмельницкой области сбежал от сотрудников ТЦК, воспользовавшись слезоточивым газом. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональный военкомат.

Уточняется, что 21 ноября в городе Полонное сотрудники ТЦК составили административный протокол на мужчину. Украинец предложил военкомам взятку в размере 200 долларов США, но те отказались. И тогда уклонист прыснул газом и сбежал.

«Все его действия зафиксированы. Готовятся документы для возбуждения уголовного производства за попытку дать взятку и за сопротивление представителям власти», - цитирует телеканал заявление.

Ранее сообщалось, что киевский режим планирует призвать более 160 тысяч человек. Однако для достижения этих целей, военкомам разрешили пойти на крайние меры.