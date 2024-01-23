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Лавров в Нью-Йорке провел встречу с главой МИД Ирана

Встреча состоялась «на полях» мероприятий по линии Совета Безопасности ООН.
Сергей Лебедев 2024-01-23 02:09:01
© Фото: МИД России © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Нью-Йорке провел встречу со своим иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Она состоялась «на полях» мероприятий по линии Совета Безопасности Организации Объединенных наций.

До этого глава внешнеполитического ведомства пообщался с министрами иностранных дел Ливана и Индонезии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Напомним, накануне Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН, посвященных Украине и Ближнему Востоку.

Во время одного из них он заявил, что Москва готова к переговорам, но не о сохранении киевского режима. По его словам, якобы мирные планы Зеленского не имеют никакого отношения к миру.

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