Лавров в Нью-Йорке провел встречу с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Нью-Йорке провел встречу со своим иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Она состоялась «на полях» мероприятий по линии Совета Безопасности Организации Объединенных наций.

До этого глава внешнеполитического ведомства пообщался с министрами иностранных дел Ливана и Индонезии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Напомним, накануне Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН, посвященных Украине и Ближнему Востоку.

Во время одного из них он заявил, что Москва готова к переговорам, но не о сохранении киевского режима. По его словам, якобы мирные планы Зеленского не имеют никакого отношения к миру.