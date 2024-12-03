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В 2024 году Минобороны подготовило более 300 тысяч контрактников для СВО

Семь рот инструкторов и восемь учебных рот смогли в 2024 году подготовить не менее 300 тысяч бойцов, заключивших контракт для участия в спецоперации.
2024-12-03 02:39:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В уходящем году Минобороны России в полках резерва подготовило свыше 300 тысяч военнослужащих, добровольно заключивших контракт для участия в специальной военной операции.

Обучением бойцов занимались сформированные для этого семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов. Такие показатели в интервью газете «Красная звезда» озвучил начальник Главного управления боевой подготовки (ГУБП) ВС РФ Иван Бувальцев.

«Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обу­чили свыше 300 тысяч военнослужащих», - заявил изданию Бувальцев.

Он уточнил, что при обучении акцент ставится на индивидуальной подготовке военнослужащих, куда входит огневая, тактическая и инженерная подготовка, а также навыки тактической медицины и специальной подготовки в зависимости от военно-учетной специальности.

По словам Бувальцева, подготовка бойцов основывается на тщательном изучении опыта СВО, в процесс обучения оперативно внедрялись приемы и способы ведения боевых действий. Кроме того, при одиночной подготовке проводятся комплексные тактические занятия, военнослужащие учатся действовать в составе боевых элементов и малых тактических групп - так называемых двоек, троек, пятерок.

Помимо этого, продолжил глава ГУБП ВС РФ, в обучении бойцов упор делается и на обращении с различными беспилотниками. Тренировки проходят на базе учебных центров, промышленных предприятий, сторонних организаций и полигонов группировок войск.

«Особое внимание уделяется развитию подготовки специалистов в использовании ударных дронов ("Ланцет", "Элерон", "Зала", в том числе FPV), применение которых уже доказало высокую эффективность на поле боя», - подчеркнул Бувальцев.

Прежде сообщалось. что ежедневно в Москве около 300 человек подписывают контракт с Минобороны. Затем из московского пункта отбора службы по контракту они отправляются в центры подготовки. Перед заключением договора соискатели должны пройти стандартные процедуры - сдать анкету с основными документами, рассказать об образовании, пройти медосмотр и психологический тест.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Контрактники #СВО #Подготовка бойцов
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