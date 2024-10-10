Около 300 человек ежедневно подписывают контракт с Минобороны в Москве

Примерно триста человек в сутки отправляются из московского пункта отбора службы по контракту в центры подготовки. Очередь выстраивается еще за час до открытия. Приходят как военнослужащие с опытом, так и гражданские.

Почти сутки в автобусе из Краснодарского края в Москву - и первые документы на заключение контракта с Минобороны в руках. Роман проделал долгий путь, чтобы оказаться в столичном пункте отбора на Яблочкова. Промозглая Москва не расстроила - говорит, в средней полосе чувствует себя лучше субтропиков. Роман уже опытный - служил в погранслужбе срочную, а потом и по контракту.

«Да, я вот с автобуса. Я провел 18 часов в дороге. И вот прямо с корабля на бал вышел, и приехал сюда. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Если решил, надо брать и подписывать, и помогать своей стране», - сказал он.

Но чтобы подписать контракт не обязательно иметь большой опыт военной службы, люди сюда приходят и из мира бизнеса. Александр владеет небольшой юридической конторой, но военной тематикой интересовался давно. Решил попробовать себя на этом направлении, а дела на время передал жене.

«Вроде все прошел, сегодня контракт подписать надеюсь, хотелось бы побыстрее. У меня друзья танкисты, много служили, ко мне приехали парни в отпуск, с ними поговорил, мне понравилось, решил стать танкистом», - сказал Александр Еременко.

Перед тем, как заключить контракт, соискатели должны пройти стандартные процедуры - сдать анкету с основными документами, рассказать об образовании, пройти медосмотр и психологический тест. А дальше - тот самый кабинет, где не только ставят подпись, но и перед дорогой дают ценные советы инструкторы пункта отбора

Родные уже ждут контрактников на улице - провожают отцов, сыновей, мужей. Обнимаются, делают памятные фотографии перед разлукой.

Автобусы отправляются каждый час. Как правило, контрактники едут из пункта отбора в пункт временной дислокации. С собой - вещи на первые дни, дальше военнослужащих полностью экипируют.

Около трехсот человек в сутки - эта цифра держится несколько месяцев за пунктом отбора в Тимирязевском районе. Очередь выстраивается здесь еще за час до открытия.

«Каждый кандидат, который у нас тут проходит мероприятие отбора может спокойно пообедать на полевой кухне, также в нашем здании располагаются столовые и обеды бесплатные, и также обеды для провожающих», - рассказал офицер отбора на военную службу по контракту.

В зависимости от навыков и желания контрактников, их стараются направлять туда, где их способности будут наиболее ценны. Для этого например, штурмовики - инициативные и самоотверженные бойцы, тренируются в условиях, максимально приближенных к боевым. В курс их интенсивной боевой подготовки входят штурм и захват населенных пунктов, окопов и траншей и, конечно же, тактическая стрельба.

«Ответственность очень большая, потому что ты прикрываешь ребят, ребята прикрывают тебя. Главное - тут страх - он твой противник. То, чему ты научился, при контакте ты должен вспоминать и действовать как вас учили. Тогда дело идет», - сказал военнослужащий с позывным Рем.

Смешанные боевые группы штурмовиков создаются из самых успешных в учебе бойцов, которые способны выполнять широкий спектр задач в стесненных условиях ближнего боя.

Ранее Минобороны РФ показало кадры, как контрактники оттачивают навыки армейской тактической стрельбы на Кубани. Военнослужащие проходят курс интенсивной боевой подготовки в учебном центре Южного военного округа.