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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана прибыл в Москву

Али Акбар Ахмадиян прилетел в Москву по приглашению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.
Максим Крюков 2024-01-23 23:32:01
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян прибыл в Москву. Об этом сообщили в посольстве исламской республики в России.

Как уточнили в дипмиссии, это первый визит секретаря ВСНБ в российскую столицу, его пригласил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Самолет с делегацией во главе с Али Акбаром Ахмадияном приземлился в столичном аэропорту Внуково вечером 23 января, сообщает ТАСС.

Сегодня также прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Главы МИД пообщались «на полях» мероприятий по линии Совета Безопасности ООН.

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