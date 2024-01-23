Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана прибыл в Москву

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян прибыл в Москву. Об этом сообщили в посольстве исламской республики в России.

Как уточнили в дипмиссии, это первый визит секретаря ВСНБ в российскую столицу, его пригласил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Самолет с делегацией во главе с Али Акбаром Ахмадияном приземлился в столичном аэропорту Внуково вечером 23 января, сообщает ТАСС.

Сегодня также прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Главы МИД пообщались «на полях» мероприятий по линии Совета Безопасности ООН.