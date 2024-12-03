Политолог рассказал, чего Запад пытается добиться в Грузии

Во вторник Конституционный суд Грузии не принял иски президента Саломе Зурабишвили и еще 30 оппозиционных политиков о признании парламентских выборов неконституционными. Этим решением могут воспользоваться организаторы протестов, чтобы вдохновить людей на еще большую агрессию. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сегодня прямо указал на данных вдохновителей.

«Несмотря на скоординированные попытки, "нацмайдан" в Грузии провалился. Тем политикам, которые организовали это насилие, но при этом сами прятались в офисах, не удастся уйти от ответственности», - отметил он.

Накануне Саломе Зурабишвили, чтобы собрать больше протестующих, призвала к участию в протестах и школьников, причем некоторые из них уже отметились в стычках с силовиками. Ираклий Кобахидзе назвал попытки вовлечь детей «обыкновенным фашизмом».

Прошлая ночь еще раз подтвердила, что среди протестующих работают группы хорошо подготовленных людей. Они вооружены шашками, пиротехникой и даже бутылками с зажигательной смесью.

«Директива пришла из западных стран, из США. Для них самое главное, чтобы в Грузии произошла "цветная революция", пришли к власти те люди, которые без каких-либо проблем откроют "второй фронт" против России», - уверен политолог Ираклий Убилава.

На подкрепление к оппозиции из Украины возвращаются грузинские «добровольцы». Об этом заявил бывший телохранитель Михаила Саакашвили и командир наемников Михаил Батурин, против которого в России возбуждено уголовное дело.

Протестующие пока не получают явных результатов. Вероятно, теперь оппозиция, чтобы «раскачать» толпу, будет пытаться изобрести новые методы провокации.