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Во Владикавказе собака покусала студентов медицинской академии

Сообщается, что пострадали несколько учащихся.
Сергей Лебедев 2024-12-03 19:58:06
© Фото: Adam Lawrence moodboard Globallookpress

Во Владикавказе агрессивная собака пробралась в корпус Северо-Осетинской медицинской академии (СОГМА) и напала на учащихся. Об этом сообщает 360.ru. В результате инцидента пострадали несколько студентов.

В городской администрации уточнили, что животное уже отловили. Сейчас оно находится в питомнике.

«Собака небиркованная, похожа на домашнюю», - говорится заявлении.

По предварительным данным, запустить животное в аудиторию могли сами студенты.

Напомним, недавно российский президент Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за нарушение правил содержания домашних животных. Согласно документу, владельцы питомцев, которые не соблюдают необходимые требования, могут лишиться от 1,5 до 3 тысяч рублей, должностные лица - от 5 до 15 тысяч рублей, а юрлица - от 15 до 30 тысяч рублей.

Уточняется, что самого хозяина животного не накажут, если за питомцем по просьбе владельца присматривал кто-то другой.

#в стране и мире #владикавказ #собака #Северная Осетия #животное #согма
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