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ЦАХАЛ подтвердила гибель сирийского представителя «Хезболлы»

Во время атаки Дамаска израильскими ВВС ликвидирован представитель «Хезболлы» при сирийской армии.
Таисия Кваша 2024-12-03 20:17:07
© Фото: Gil Cohen Magen XinHua Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию представителя шиитского движения «Хезболлах» Салмана Нимра Джама при ВС Сирии во время атаки Дамаска. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

«Сегодня ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску, целью которого стал представитель «Хезболлах» в сирийских вооруженных силах Салман Немер Джамаа», - объявили в пресс-службе.

Салман Джамаа являлся руководителем разведки в районе Аль-Хиям, позже руководство переназначило его на должность представителя «Хезболлы» в армии Сирии.

Ранее истребители Армии обороны Израиля развернули в небе Сирии самолет, летевший из Ирана. ЦАХАЛ заподозрила судно в перевозке боеприпасов для «Хезболлы».

#в стране и мире #сирия #Израиль #Дамаск #ЦАХАЛ #Хезболлах
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