ЦАХАЛ подтвердила гибель сирийского представителя «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию представителя шиитского движения «Хезболлах» Салмана Нимра Джама при ВС Сирии во время атаки Дамаска. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

«Сегодня ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску, целью которого стал представитель «Хезболлах» в сирийских вооруженных силах Салман Немер Джамаа», - объявили в пресс-службе.

Салман Джамаа являлся руководителем разведки в районе Аль-Хиям, позже руководство переназначило его на должность представителя «Хезболлы» в армии Сирии.

Ранее истребители Армии обороны Израиля развернули в небе Сирии самолет, летевший из Ирана. ЦАХАЛ заподозрила судно в перевозке боеприпасов для «Хезболлы».