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Истребители ЦАХАЛ развернули в небе Сирии летевший из Ирана самолет

Израильская армия заподозрила воздушное судно, летевшее из Ирана, в перевозке боеприпасов для ливанской группировки «Хезболла».
Марина Крижановская 2024-12-02 00:44:04
© Фото: © Gil Cohen Magen XinHua Global Look Press

В ночь с 30 ноября на 1 декабря израильские военно-воздушные силы не дали пролететь самолету из Ирана. Инцидент произошел в воздушном пространстве Сирии. У Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были подозрения, что воздушное судно перевозило оружие для ливанской шиитской группировки «Хезболла», о чем стало известно газете The Times of Israel.

«Истребители ВВС Израиля подлетели к иранскому самолету над Сирией и приказали ему развернуться, что он и сделал вскоре после этого», - уточнили журналисты.

Как отметило издание, данный маневр израильской армии - это часть усилий еврейского государства по пресечению попадания оружия из Ирана к ливанской группировке во время прекращения огня.

Напомним, в среду, 27 ноября, вступило в силу соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем. На тот момент обе стороны выразили надежду, что перемирие будет «бессрочным». Согласно достигнутым договоренностям, ЦАХАЛ должен оставаться на своих позициях, и вывести подразделения в двухмесячный срок. У Израиля есть право на самооборону в случае нарушения договоренностей «Хезболлой».

Кроме этого, запланировано, что южный Ливан будут контролировать военнослужащие Ливана, а боевики «Хезболлы» отойдут от северных границ с Израилем на 30 километров.

#сирия #Израиль #Иран #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #ввс израиля
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