Песков: претензии Киева на территории РФ направлены на маскировку проблем режима

Территориальные претензии киевского режима к России представляют собой «несостоятельные потуги», направленные на сокрытие внутренних проблем в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, стоит ли относиться к подобным притязаниям Киева как к глупости.

«Нет, это не глупость, это, наверное, попытка как-то закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы, и он вроде бы должен был уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить, но он не хочет», - сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что несмотря на попытки Зеленского, все больше украинцев понимают, что режим в их стране «что-то делает не так», продолжая «бессмысленное кровопролитие» на Украине. При этом ситуация там будет становится только хуже.

Накануне с критикой режима Зеленского выступил киевский мэр Виталий Кличко, который назвал его далеким от демократии. По его словам, нынешняя власть на Украине «попахивает вертикалью и авторитаризмом».