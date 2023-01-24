Часы Судного дня перевели рекордно близко к «ядерной полуночи»

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Стрелки на символических «Часах Судного дня» из журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков» перевели на десять секунд ближе к «ядерной полуночи». Это означает, что до «точки ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд. По словам президента издания Рейчел Бронсон, это ближе, чем когда-либо.

Отмечается, что решение о переводе часов приняли главным образом из-за ситуации на Украине. По словам Бронсон, «вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой».

Напомним, в последний раз стрелки перевели в 2020 году. С тех пор часы показывали 23:58:20, то есть 100 секунд до «ядерной полуночи».

Тогда причиной для перевода стрелок послужили нарастающие угрозы ядерной войны, серьезные климатические изменения и недостаточная реакция на них, а также кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.