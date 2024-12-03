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АТОР: в Южной Корее сейчас могут находиться 5,3 тысячи российских туристов

Ассоциация туроператоров России заявила об отсутствии обращений о досрочном прекращении отдыха в Южной Корее.
Таисия Кваша 2024-12-03 18:53:42
© Фото: Kim Jae-Hwan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Ассоциация туроператоров РФ заявила, что на данный момент в Южной Корее находится около 5,3 тысячи организованных и самостоятельных туристов из России. Она добавила, что заявок о досрочном прекращении отдыха от граждан РФ не поступало.

Тем временем посольство России в Сеуле посоветовало российским туристам воздержаться от участия в массовых мероприятиях политической направленности, происходящих на фоне введения военного положения на территории Южной Кореи.

«В связи с объявлением президентом Республики Корея Юн Сок Елем военного положения призываем российских граждан, находящихся в Республике Корея, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности», - сообщается в Telegram-канале посольства.

В Южной Корее уже приостановили работу парламента и партий, а также запретили организацию митингов на фоне военного положения. В стране введен контроль за средствами массовой информации.

 

#в стране и мире #Южная Корея #Сеул #Ассоциация туроператоров России #Посольство РФ #военное положение
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