Подростков предупредили, что энергетики «не убьют в моменте, но убьют потом»

Употребление подростками энергетиков наносит удар по детскому организму, особенно по надпочечникам и гормональной системе, а проблемы со здоровьем придется «расхлебывать» уже в будущем. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала педиатр Рабият Зайниддинова.

«Организм ребенка только формируется, и гормональная регуляция, особенно в подростковом периоде, это та нежная сфера, куда ни в коем случае нельзя без нужды залезать. А когда ребенок принимает такие напитки, он напрямую пытается воздействовать на гормональную сферу, которая у него сейчас находится и без того в состоянии дичайшего раздрая», - пояснила врач.

По ее словам, опасно принимать энергетики, когда организму нужны сон, покой и расслабление, ему нужно дать то, что он просит. Однако в таких ситуациях подростки скорее выпьют подобные напитки, которые сначала вызовут прилив сил, однако затем «аукнутся» истощением надпочечников и другими проблемами со здоровьем.

«Это очень опасно. Это не убьет в моменте, но это убьет потом», - заключила педиатр.

При этом специалист добавила, что если бы дети знали, какой вред оказывают энергетики, они бы никогда не стали их осознанно употреблять, и призвала родителей больше рассказывать о губительном влиянии таких напитков.

Напомним, сегодня был внесен законопроект об ограничении продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Датой вступления закона в силу предлагают установить 1 сентября 2024 года, следующим же этапом будет введение в КоАП санкций для нарушителей, которые продают подобные тонизирующие напитки детям и подросткам.