За ночь над Россией сбили 68 украинских беспилотников

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 68 беспилотников. Больше всего БПЛА сбили в Брянской области. Там перехватили 25 аппаратов.

Еще 17 вражеских дронов уничтожили в Крыму, 11 - в Краснодарском крае, 10 - в Смоленской области и два в Тверской.

По одному беспилотнику перехватили в Калужской, Курской и Ростовской областях.

Напомним, прошлой ночью сбили один БПЛА в Белгородской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.