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Путин посетил центр, где делают протезы для военнослужащих

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева рассказала президенту, что с 1 января по всей стране заработает новая система протезирования и реабилитации участников СВО.
Сергей Лебедев 2024-12-03 17:44:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во вторник российский президент Владимир Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии, где производятся протезы. В ходе визита глава государства пообщался с бойцами, которые в АО «ЦИТО» проходят реабилитацию после ранения в зоне специальной операции.

Кроме того, российский лидер осмотрел производство протезов нижних и верхних конечностей. Президенту показали примерочные, где изделия «подгоняют» под каждого конкретного пациента, а также специальные тренажеры.

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева рассказала Владимиру Путину, что с 1 января 2025 года по всей стране заработает новая система протезирования и реабилитации участников СВО.

«Хотим вот такой стандарт, который демонстрирует "ЦИТО", распространить на территорию всей страны, разработали стандарт, требования к протезным предприятиям, чтобы это стало доступно и в регионах», - сообщила Анна Цивилева.

Напомним, ранее статс-секретарь - заместитель министра обороны отмечала, что сейчас в России формируется эффективная система реабилитации и протезирования.

#Владимир Путин #МО РФ #Президент #протезы #Анна Цивилева #цито
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