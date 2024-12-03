Путин посетил центр, где делают протезы для военнослужащих

Во вторник российский президент Владимир Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии, где производятся протезы. В ходе визита глава государства пообщался с бойцами, которые в АО «ЦИТО» проходят реабилитацию после ранения в зоне специальной операции.

Кроме того, российский лидер осмотрел производство протезов нижних и верхних конечностей. Президенту показали примерочные, где изделия «подгоняют» под каждого конкретного пациента, а также специальные тренажеры.

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева рассказала Владимиру Путину, что с 1 января 2025 года по всей стране заработает новая система протезирования и реабилитации участников СВО.

«Хотим вот такой стандарт, который демонстрирует "ЦИТО", распространить на территорию всей страны, разработали стандарт, требования к протезным предприятиям, чтобы это стало доступно и в регионах», - сообщила Анна Цивилева.

Напомним, ранее статс-секретарь - заместитель министра обороны отмечала, что сейчас в России формируется эффективная система реабилитации и протезирования.