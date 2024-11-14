Цивилева: в России формируется эффективная система протезирования

В Военно-социальном центре под руководством статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации Анны Цивилевой прошло совещание по вопросам подготовки кадров для протезно-ортопедических предприятий. На нем было отмечено, что сейчас формируется эффективная система реабилитации и протезирования.

«Разработаны и дополняются стандарты. На настоящий момент заключены и реализуются договоры с протезными предприятиями. И важно, чтобы все эти поставленные задачи мы решали в ходе нашей совместной работы», - подчеркнула Анна Цивилева.

Замминистра добавила, что на прошлой неделе провела встречу с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

«Он поддержал нашу просьбу, нашу инициативу о том, что нам необходимо готовить кадры. Причем потребность в этих кадрах у нас должны дать сами протезные предприятия с учетом того, что мы их работу организуем на территории всех субъектов Российской Федерации. То есть с охватом всей нашей страны», - отметила Анна Цивилева.

На совещании было отмечено, что привлечение гражданских специалистов к совместной работе необходимо для обеспечения комплексного подхода к протезированию и реабилитации на базе непосредственно протезных предприятий через заключение контракта полного цикла. Внедряемый стандарт оказания услуг по протезированию участников специальной операции утвержден Минобороны и Минтруда России в октябре этого года и включает реабилитацию, изготовление высокофункционального протеза, адаптации этого протеза, обучение пользоваться протезом специалистами протезного предприятия. Координировать работу будет единый центр протезирования на базе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, который начнет свою работу с начала следующего года.

Благодаря внедрению стандарта реабилитационные центры в регионах будут оперативно получать протезы и смогут в полной мере обеспечивать реабилитацию военных. Сейчас завершается формирование 14 окружных реабилитационных центров, что позволит сократить сроки протезирования, добиться единого уровня качества обеспечения протезами во всех субъектах РФ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.