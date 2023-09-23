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Онищенко поддержал идею ограничить продажу энергетических напитков

Сергей Лебедев
02:22 23.09.2023
Данный тип напитка по существу является лекарственным средством, который принимается без дозировки.
Онищенко поддержал идею ограничить продажу энергетических напитков
© Фото: Romain Fellens, dpa, Globallookpress
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Энергетические напитки при употреблении в больших количествах могут нанести вред. Об этом заявил бывший главный государственный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко. По его словам, данный тип напитка из-за его состава по существу является лекарственным средством, который сейчас принимается без дозировки.

«Он содержит сахар и другие подсластители, а также экстракты трав, аминокислоты. В состав некоторых напитков входит пантотеновая кислота – это В5 и В6, фолиевая кислота В9, аскорбиновая кислота», - сказал Геннадий Онищенко в программе на радио Sputnik.

Он отметил, что любое лекарственное средство является ядом и только в медицинской дозе лечит, а не убивает. Побочным явлением употребления энергетиков могут стать ожирение, бессонница, стресс, депрессивные состояния и дрожь в руках.

«По существу мы лекарственный коктейль продаем открыто, рекламируем его. А он является мультипликационным лекарственным препаратом, который нужно принимать чуть ли не по рецепту», - подчеркнул Геннадий Онищенко.

Именно поэтому он уверен, что необходимо наводить порядок в этой сфере.

Ранее «Звезда» рассказывала, что в Государственной думе России хотят запретить продавать энергетики лицам несовершеннолетним. Такое предложение уже вносили на рассмотрение. Ограничение пока действует лишь более чем в 30 регионах страны. Там для приобретения бодрящего напитка нужен паспорт.

Это правильно, уверен старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин, потому что энергетики для детей- не игрушка. Если у родителей не получается это донести, то этим озаботиться должно государство.

«Для детей энергетиков не существует! Нет такого понятия "детский энергетик"!», - отмечает Андрей Кондрахин.

Иногда до больничной койки энергетики доводят и взрослых людей. Так, например, после чрезмерного употребления данных напитков госпитализировали мужчину из Владимира.

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