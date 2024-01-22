Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседания Совета Безопасности ООН

Сегодня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк. Борт руководителя внешнеполитического ведомства преодолел путь до США в облет недружественных стран.

В Нью-Йорке Сергей Лавров поучаствует в заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных Украине и Ближнему Востоку. Также запланированы несколько двухсторонних контактов.

Напомним, ранее в ООН сообщили, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш намерен провести встречу с российским министром.

В предыдущий раз они лично общались в сентябре.