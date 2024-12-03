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В ФТС объяснили запрет ввоза кондиционеров и холодильников в Россию

Таможенники руководствуются решением коллегии Евразийской экономической комиссии.
Сергей Лебедев 2024-12-03 15:52:47
© Фото: Jens Büttner, dpa, Global Look Press

Таможенники, не пропуская через границу кондиционеры и холодильники, руководствуются решением коллегии Евразийской экономической комиссии, которым введен запрет и разрешительный порядок ввоза на территорию ЕАЭС продукции, содержащей озоноразрушающие вещества. Об этом RT заявили в пресс-службе ФТС России.

«Соблюдение запретов и ограничений подтверждается в случаях и порядке, определяемых Евразийской экономической комиссией или законодательством государств-членов ЕАЭС», - подчеркнули в ведомстве.

В Федеральной таможенной службе России добавили, что ввоз продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, разрешен при наличии лицензии от Минпромторга.

Напомним, что сегодня появилось сообщение, что таможенники перестали пропускать через границу кондиционеры и холодильники, которые содержат фреон R-410. По данным «Коммерсанта», в портах Китая и России могут «зависнуть» около 400 контейнеров с оборудованием на два миллиарда рубле. Есть риск возникновения дефицита охлаждающего оборудования.

#таможня #ФТС #Кондиционеры #холодильники #фреон-R410
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