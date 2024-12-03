«Ъ»: ФТС прекратила пропускать в РФ холодильники и морозильники

Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала пропускать холодильники и морозильные камеры. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что в первую очередь это касается оборудования, в котором содержится фреон R-410 - смесь, использующаяся в охлаждающей технике. В результате огромная часть поставок застряла на границе. Запрет также коснулся стран СНГ.

Как отмечает издание, со ссылкой на источники, около 400 контейнеров с грузом ценностью до 2 млрд рублей рискуют оказаться в простое. Кроме того, существует риск возникновения дефицита охлаждающего оборудования в России.

Напомним, что с осени 2024 года Минпромторг начал требовать лицензии, которые позволяют поставщикам ввозить в страну оборудование с соответствующей смесью. Отмечается, что с 1 октября по 2 декабря выдали 27 лицензий 21 заявителю.