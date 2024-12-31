В Москве суд отправил в СИЗО еще трех женщин по делу о торговле детьми

Количество фигурантов уголовного дела о торговле детьми увеличилось до 19 человек. В СИЗО отправлены еще две безработные женщины и медицинская сестра московской больницы, согласно решению Преображенского суда Москвы.

Одну из женщин арестовали до 20 февраля, других двух - до середины января. Также упоминается мать восьми несовершеннолетних детей Анжелика Терещенко, ей избрали меру в виде запрета определенных действий. Информацию из материалов дела приводит ТАСС.

«Обвиняемым Аурике Долич и Зухре Минигалеевой арест избран до середины января. Еще одной обвиняемой по этому делу - Гулие Муртазиной - избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 февраля 2025 года», - уточнило агентство.

Главной фигуранткой, обвиняемой по делу о торговле детьми, остается многодетная мать Юлия Логинова.

Напомним, в августе сообщалось, что ей и еще одной многодетной матери Наталье Патоке Преображенский суд Москвы продлил арест в СИЗО до 16 октября. Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей. В отношении нее возбудили уголовное дело в 2015 году, поскольку в крови ее сына обнаружили запрещенное при его заболевании лекарство. При проверке по делу об умышленном причинении вреда здоровью установили, что некоторых детей усыновили незаконно. Наталью Патоку также подозревают в незаконном усыновлении, она воспитывала 11 детей.