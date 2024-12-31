МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве суд отправил в СИЗО еще трех женщин по делу о торговле детьми

Две женщины, официально не работающие, и медсестра пробудут в СИЗО.
Дарина Криц 2024-12-31 05:25:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Количество фигурантов уголовного дела о торговле детьми увеличилось до 19 человек. В СИЗО отправлены еще две безработные женщины и медицинская сестра московской больницы, согласно решению Преображенского суда Москвы.

Одну из женщин арестовали до 20 февраля, других двух - до середины января. Также упоминается мать восьми несовершеннолетних детей Анжелика Терещенко, ей избрали меру в виде запрета определенных действий. Информацию из материалов дела приводит ТАСС.

«Обвиняемым Аурике Долич и Зухре Минигалеевой арест избран до середины января. Еще одной обвиняемой по этому делу - Гулие Муртазиной - избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 февраля 2025 года», - уточнило агентство.

Главной фигуранткой, обвиняемой по делу о торговле детьми, остается многодетная мать Юлия Логинова.

Напомним, в августе сообщалось, что ей и еще одной многодетной матери Наталье Патоке Преображенский суд Москвы продлил арест в СИЗО до 16 октября. Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей. В отношении нее возбудили уголовное дело в 2015 году, поскольку в крови ее сына обнаружили запрещенное при его заболевании лекарство. При проверке по делу об умышленном причинении вреда здоровью установили, что некоторых детей усыновили незаконно. Наталью Патоку также подозревают в незаконном усыновлении, она воспитывала 11 детей.

#Москва #в стране и мире #Уголовное дело #торговля детьми #продажа детей #Юлия Логинова #многодетные матери
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 