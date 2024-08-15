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Фигуранткам дела о торговле детьми продлили срок в СИЗО

Две многодетные матери, подозреваемые в незаконном усыновлении детей, пробудут в СИЗО до 16 октября.
Анастасия Бобылева 2024-08-15 01:12:13
© Фото: moscowcourts Telegram

Преображенский суд Москвы продлил арест двум многодетным матерям Наталье Патоке и Юлии Логиновой - фигуранткам дела о торговле детьми. Они пробудут в СИЗО до 16 октября.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Патоке срок содержания под стражей до 16 октября», - передает решение судьи РИА Новости.

Такое же решение вынес суд в отношении Логиновой, однако ходатайство о продлении ее ареста рассматривали в закрытом режиме. При этом сторона защиты Натальи Патоки просила о ее переводе под домашний арест.

«Неоднократно президент говорил о повышении рождаемости, мы сейчас оставим детей без матери, у нас следствие считает детей потерпевшими, в чем они потерпевшие, в том, что остались не на помойке? Женщина спасла шестерых детей и сидит в СИЗО», - утверждает ее адвокат.

Юлия Логинова - многодетная мать, воспитывавшая 15 несовершеннолетних детей. В 2015 году против нее было возбуждено уголовное дело, так как в крови ее сына обнаружили лекарство, запрещенное при его заболевании. Во время проверки по делу об умышленном причинении вреда здоровью следствие установило, что некоторых детей усыновили незаконно. В незаконном усыновлении также подозревается Наталья Патока, которая воспитывала 11 детей.

#в стране и мире #СИЗО #торговля детьми #многодетная мать
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