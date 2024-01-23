МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Удар молотком по 120-мм мине привел к взрыву на оборонном заводе Азербайджана

О причине взрыва на заводе Миноборонпрома Азербайджана «Араз» сообщила Генпрокуратура Азербайджана.
Тимур Шерзад 2024-01-23 15:35:01
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Global Look Press

Как сообщает Генпрокуратура Азербайджана, на оборонном заводе этой страны «Араз» произошел взрыв. Причиной стало грубое нарушение техники безопасности. 

Люди при этом не погибли - сообщается о трех пострадавших.

Отмечено, что прокуратура уже осматривает место происшествия, а также совершает другие необходимые действия. 

Уточняется, что расследованием факта занимается Ширванская городская прокуратура. 

На сайте Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что информация поступила в прокуратуру сегодня в 15.00. 

Артиллерийский боеприпас сдетонировал так, что повреждения различной тяжести получили три человека - Эльчин Бабаев 1992 года рождения, Исмаил Мурадов 2001 года рождения и Магомед Иманов 1999 года рождения. 

Добавим, что это не единственный взрыв, который произошел на предприятиях этой страны в январе. Не так давно, 15 января, прогремел взрыв в мебельном цехе в Баку

Азербайджанская Генпрокуратура сообщила, что предоставит дополнительную информацию о результате расследования.  

#в стране и мире #взрыв #завод #Азербайджан #мина #Араз
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»