Удар молотком по 120-мм мине привел к взрыву на оборонном заводе Азербайджана

Как сообщает Генпрокуратура Азербайджана, на оборонном заводе этой страны «Араз» произошел взрыв. Причиной стало грубое нарушение техники безопасности.

Люди при этом не погибли - сообщается о трех пострадавших.

Отмечено, что прокуратура уже осматривает место происшествия, а также совершает другие необходимые действия.

Уточняется, что расследованием факта занимается Ширванская городская прокуратура.

На сайте Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что информация поступила в прокуратуру сегодня в 15.00.

Артиллерийский боеприпас сдетонировал так, что повреждения различной тяжести получили три человека - Эльчин Бабаев 1992 года рождения, Исмаил Мурадов 2001 года рождения и Магомед Иманов 1999 года рождения.

Добавим, что это не единственный взрыв, который произошел на предприятиях этой страны в январе. Не так давно, 15 января, прогремел взрыв в мебельном цехе в Баку.

Азербайджанская Генпрокуратура сообщила, что предоставит дополнительную информацию о результате расследования.