Мощный взрыв прогремел в мебельном цехе в Баку

В цехе по производству мебели в Баку произошел мощный взрыв. Отмечается, что есть сведения о погибших.

Пресс-служба азербайджанского Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями сообщила, что на место происшествия были направлены 15 бригад скорой помощи.

«Предварительная информация о взрыве и пожаре в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку поступила в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи», - передает азербайджанское ведомство.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики сообщило, что на данный момент принимаются необходимые меры по ликвидации последствий случившегося.

В настоящее время на месте происшествия находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзаев, отмечает министерство. Ведомство пообещало дать дополнительную информацию позже.

Очевидцы публикуют видео с места происшествия. На нем можно заметить, как клубы дыма поднимаются из здания, где произошел взрыв.