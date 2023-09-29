Цимлянский заявил, что в РФ будет продолжена практика формирования научных и спортивных рот

По словам Цимлянского, в России будет продолжена практика формирования научно-производственных подразделений, научных и спортивных рот в рамках осенней призывной кампании.

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Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский заявил, что в рамках осенней призывной кампании текущего года в Российской Федерации продолжат практику формирования научных и спортивных рот.

«В то же время мы продолжим практику формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов Вооруженных сил и родов войск», - сообщил Цимлянский.

Он добавил, что также будут созданы научно-производственные подразделения, которые осуществляют продвижение, поддержку и внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий в интересах обеспечения обороны государства.

По его словам, в России также будет продолжена практика создания спортивных рот, в которых созданы необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ Владимир Цимлянский в ходе брифинга также отметил, что на срочную службу по итогам весеннего призыва заступили 147 тысяч человек.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.