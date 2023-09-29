Цимлянский заявил, что в РФ будет продолжена практика формирования научных и спортивных рот
Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский заявил, что в рамках осенней призывной кампании текущего года в Российской Федерации продолжат практику формирования научных и спортивных рот.
«В то же время мы продолжим практику формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов Вооруженных сил и родов войск», - сообщил Цимлянский.
Он добавил, что также будут созданы научно-производственные подразделения, которые осуществляют продвижение, поддержку и внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий в интересах обеспечения обороны государства.
По его словам, в России также будет продолжена практика создания спортивных рот, в которых созданы необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов.
Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ Владимир Цимлянский в ходе брифинга также отметил, что на срочную службу по итогам весеннего призыва заступили 147 тысяч человек.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.