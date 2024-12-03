Аракчи заявил о планируемой в Дохе встречи «квартета» по Сирии

В конце этой недели - 7-8 декабря в катарской столице может пройти встреча представителей России и ближневосточных государств - Ирана, Турции и Катара. Она будет посвящена эскалации ситуации в Сирии. О предстоящем Дохийском форуме рассказал глава иранского МИД Аббас Аракчи.

«Возможна встреча "квартета" в Дохе для обсуждения ситуации в Сирии. <...> На неделе в Дохе состоится встреча с участием Катара, Ирана, Турции и России для обсуждения ситуации в Сирии», - цитирует его катарский телеканал Al Jazeera.

Предположительно. в форуме примут участие главы внешнеполитических ведомств этих стран.

Накануне российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в котором они затронули напряженную обстановку в Сирийской Арабской Республике. Выразив безусловную поддержку действиям сирийских властей по восстановлению порядка, Путин и Пезешкиан подчеркнули важность координации усилий в рамках «Астанинского формата» с участием Турции.