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Аракчи заявил о планируемой в Дохе встречи «квартета» по Сирии

Планируется участие в Дохийском форуме России, Ирана, Турции и Катара по сложившейся напряженной ситуации в Сирии.
Марина Крижановская 2024-12-03 00:58:15
© Фото: Icana News Agency Keystone Press Agency Globallookpress

В конце этой недели - 7-8 декабря в катарской столице может пройти встреча представителей России и ближневосточных государств - Ирана, Турции и Катара. Она будет посвящена эскалации ситуации в Сирии. О предстоящем Дохийском форуме рассказал глава иранского МИД Аббас Аракчи.

«Возможна встреча "квартета" в Дохе для обсуждения ситуации в Сирии. <...> На неделе в Дохе состоится встреча с участием Катара, Ирана, Турции и России для обсуждения ситуации в Сирии», - цитирует его катарский телеканал Al Jazeera.

Предположительно. в форуме примут участие главы внешнеполитических ведомств этих стран.

Накануне российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в котором они затронули напряженную обстановку в Сирийской Арабской Республике. Выразив безусловную поддержку действиям сирийских властей по восстановлению порядка, Путин и Пезешкиан подчеркнули важность координации усилий в рамках «Астанинского формата» с участием Турции.

#Россия #в стране и мире #сирия #Ближний Восток #Турция #Иран #катар #Аббас Аракчи #Дохийский форум
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