В ЦДРА состоялась елка командующего ВДВ со спектаклем «Щелкунчик»

В Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) состоялась елка командующего Воздушно-десантными войсками, кульминацией которой стал новогодний спектакль «Щелкунчик». Мероприятие открыл начальник военно-политического отдела командования Воздушно-десантных войск Сергей Бойко.

От имени командующего ВДВ Михаила Теплинского он поздравил гостей с наступающими праздниками, пожелал им здоровья, исполнения желаний, любви, тепла и позитива.

«Десантники на службе - это настоящие профессионалы, защитники Отечества, у нас нелегкая, суровая и опасная работа. Но в жизни все мы любящие отцы, которым хочется, чтобы у наших сыновей и дочерей было доброе и счастливое детство. Поэтому мы рады быть здесь вместе с нашими детьми, посмотреть новогоднюю сказку и получить яркие позитивные эмоции» - отметил он.

На мероприятие пригласили более 1 000 детей военнослужащих и гражданского персонала воинских частей ВДВ Московского гарнизона, в том числе выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Также спектакль посмотрели воспитанники юнармейских отрядов.

В рамках новогоднего представления Дед Мороз и Снегурочка провели конкурсы и хороводы. После мероприятия всем детям вручили новогодние подарки от командующего ВДВ.

Ранее руководящий состав МО РФ исполнил мечты детей в рамках акции «Елка желаний». Министр обороны России Андрей Белоусов снял с елки открытку мальчика Вани, который хочет побывать в Санкт-Петербурге. Ему организуют поездку в северную столицу с посещением зоопарка и крейсера «Аврора».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.