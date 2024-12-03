В РФ за нелегальным производством алкоголя будут следить из космоса

В России на незаконным производством алкоголя будут следить из космоса. Информация следует из поправок в перечне индикаторов риска нарушения требований в области производства алкогольной продукции, внесенных Минфином.

«Выявление на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса в отношении земельного участка, в границах которого расположено зарегистрированное... основное технологическое оборудование для производства этилового спирта», - говорится в документе.

Уточняется, что слежка будет проводиться за участками, на территории которых есть соответствующее оборудование, но при этом соответствующие лицензии приостановлены или аннулированы. Контроль будут вести за выбросами тепловой энергии от сооружений не менее двух раз в течение 30 дней.

Кроме того, будет вестись контроль за дымом и паром, исходящими от зданий и иных сооружений, которые находятся на наблюдаемой территории. Передвижение грузового транспорта по территории таких участков до мест хранения этилового спирта будет находиться под наблюдением.