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Минфин предложил ввести налоговую «автоупрощенку» по вcей России

Сейчас этот режим действует в Москве, Калужской и Московской областях и в Татарстане.
Владимир Рубанов 2024-10-15 09:25:39
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Автоматизированную упрощенную систему налогообложения с 2025 года смогут вводить все регионы России, сообщает РБК. Поправки в действующие законы подготовил Минфин.

Сейчас режим «автоупрощенки» действует в Москве, Калужской и Московской областях и в Татарстане. АУСН могут использовать индивидуальные предприниматели и организации, в которых работают не больше пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 млн рублей.

«Автоупрощенка» позволяет избежать отправки налоговой отчетности за счет автоматической дередачи данных контрольно-кассовой техники.

Поправки Минфина предусматривают, что новый режим в субъектах будет вводиться региональным законом.

Ставки налога по АУСН выше, чем по обычной упрощенке: 8 и 20% в зависимости от объекта. Использовать этот режим не могут банки, ломбарды, нотариусы, крестьянские фермерские хозяйства и ряд других организаций.

#Экономика #бизнес #Минфин РФ #налоги #Предприниматели #малый бизнес #ИП #микропредприятия #налоговый режим #упрощенный налоговый режим
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