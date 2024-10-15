Минфин предложил ввести налоговую «автоупрощенку» по вcей России

Автоматизированную упрощенную систему налогообложения с 2025 года смогут вводить все регионы России, сообщает РБК. Поправки в действующие законы подготовил Минфин.

Сейчас режим «автоупрощенки» действует в Москве, Калужской и Московской областях и в Татарстане. АУСН могут использовать индивидуальные предприниматели и организации, в которых работают не больше пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 млн рублей.

«Автоупрощенка» позволяет избежать отправки налоговой отчетности за счет автоматической дередачи данных контрольно-кассовой техники.

Поправки Минфина предусматривают, что новый режим в субъектах будет вводиться региональным законом.

Ставки налога по АУСН выше, чем по обычной упрощенке: 8 и 20% в зависимости от объекта. Использовать этот режим не могут банки, ломбарды, нотариусы, крестьянские фермерские хозяйства и ряд других организаций.