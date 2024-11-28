«Звезда» показала работу снайперов с видом через прицел в зоне СВО

«Звезда» публикует видео работы снайперов отряда БАРС-31 Добровольческого корпуса, выполняющего задачи в интересах «Южной» группировки войск на Соледаро-Артемовском направлении специальной военной операции. На кадрах, снятых через прицел, показано, что видит стрелок при поражении цели.

Отметим, что снайперы тщательно готовятся к выполнению задач. Они изучают маршрут, проверяют оружие и экипировку.

Военнослужащие надевают маскировочные костюмы, чтобы не быть замеченными противником. Снайперы подолгу лежат в засадах, сливаясь с ландшафтом, и наблюдают за обстановкой.

Для того чтобы не выдать себя, снайперы порой проводят без движения по несколько часов, a то и суток. Концентрация и выдержка - необходимые качества снайперов, помимо меткости.

Ранее сообщалось, что ставропольские снайперы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении. По данным Минобороны, такелажники ВСУ и ротационная смена понесли потери и не смогли провести ротацию и доставить боеприпасы с продовольствием.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.