Путин заявил, что все больше людей понимают истоки украинского конфликта

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что все больше людей в мире понимают суть конфликта на Украине, который развязали западные элиты.

Президент поприветствовал патриарха Московского и всея Руси Кирилла, создателей фильма «Люди Христовы. Наше время» и зрителей российской премьеры картины. Текст опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что мировая премьера фильма Эмира Кустурицы «Люди Христовы. Наше время» в Белграде, которая состоялась в сентябре, вызвала широкий резонанс зрителей.

«Ведь никого не могут оставить равнодушным размышления о происходящем, которыми честно, от первого лица делятся граждане разных стран - Сербии и Италии, России и Украины - священники, поэты и писатели, педагоги и телеведущие, молодежь. Важно, что все больше людей в мире понимают, в чем подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами», - добавил президент.

Он подчеркнул, что фильм дает надежду и возможность дать отпор любым вызовам.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россию и ее партнеров не устраивает положение дел в мире. Он отметил, что западные элиты отказываются принимать культурное многообразие и отвергают традиционные ценности, а также решают за другие народы, с кем можно дружить, а с кем нельзя.