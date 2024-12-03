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Путин заявил, что все больше людей понимают истоки украинского конфликта

Президент РФ отметил, что истоки конфликта на Украине исходят от западных элит.
Таисия Кваша 2024-12-03 14:39:03
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что все больше людей в мире понимают суть конфликта на Украине, который развязали западные элиты.

Президент поприветствовал патриарха Московского и всея Руси Кирилла, создателей фильма «Люди Христовы. Наше время» и зрителей российской премьеры картины. Текст опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что мировая премьера фильма Эмира Кустурицы «Люди Христовы. Наше время» в Белграде, которая состоялась в сентябре, вызвала широкий резонанс зрителей.

«Ведь никого не могут оставить равнодушным размышления о происходящем, которыми честно, от первого лица делятся граждане разных стран - Сербии и Италии, России и Украины - священники, поэты и писатели, педагоги и телеведущие, молодежь. Важно, что все больше людей в мире понимают, в чем подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами», - добавил президент.

Он подчеркнул, что фильм дает надежду и возможность дать отпор любым вызовам.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россию и ее партнеров не устраивает положение дел в мире. Он отметил, что западные элиты отказываются принимать культурное многообразие и отвергают традиционные ценности, а также решают за другие народы, с кем можно дружить, а с кем нельзя.

#в стране и мире #Украина #Владимир Путин #конфликт на Украине #западные элиты
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