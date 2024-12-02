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Операторы БПЛА уничтожили пикапы с боевиками в Харьковской области

Водители пикапов мчали свои машины для проведения ротации на позициях ВСУ, но так и не доехали до свой цели.
2024-12-02 14:39:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских пикапов операторами FPV-дронов. 

Уточняется, что ликвидация боевиков, передвигавшихся в этих автомобилях, состоялась в Харьковской области. Пикапы двигались для того, чтобы провести ротацию на позициях ВСУ - но так и не достигли их благодаря российским военнослужащим. 

Передвижение пикапов обнаружили разведчики группировки войск «Север» - враг был замечен при помощи беспилотников. Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли расчеты FPV-дронов, которые успешно поразили двигающиеся цели. 

Прямые попадания по трем пикапам неприетеля зафиксировали средства объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что FPV-дроны уничтожили бронетехнику ВСУ на марше на Курском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#беспилотники #Харьковская область #спецоперация #пикапы #FPV-дроны
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