Операторы БПЛА уничтожили пикапы с боевиками в Харьковской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских пикапов операторами FPV-дронов.

Уточняется, что ликвидация боевиков, передвигавшихся в этих автомобилях, состоялась в Харьковской области. Пикапы двигались для того, чтобы провести ротацию на позициях ВСУ - но так и не достигли их благодаря российским военнослужащим.

Передвижение пикапов обнаружили разведчики группировки войск «Север» - враг был замечен при помощи беспилотников. Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли расчеты FPV-дронов, которые успешно поразили двигающиеся цели.

Прямые попадания по трем пикапам неприетеля зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее сообщалось, что FPV-дроны уничтожили бронетехнику ВСУ на марше на Курском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.