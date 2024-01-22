Fox News: США стали главным поставщиком вооружений Польше в 2023 году

Соединенные Штаты стали основным поставщиков вооружений Варшаве в 2023 году. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

«В прошлом году мы потратили на оборону 4% нашего ВВП. Это огромные закупки вооружений. Прежде всего мы делаем их в США», - сказал Дуда в интервью телеканалу Fox News.

Такие тесные отношения отвечают двусторонним интересам стран и имеют большое значение в общеевропейском контексте, добавил Дуда. В этом же интервью польский лидер заявил о необходимости усиления европейской обороны.

В минувшем году Варшава получила из Вашингтона партию реактивных систем залпового огня HIMARS, десятки танков и бронемашин. В ближайшее время в Польше ожидают партию вертолетов, а также другого вооружения.