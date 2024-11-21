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В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадали 12 человек

Ранения в том числе получила глава Никитовского района города Ирина Джеломанова.
Сергей Лебедев 2024-11-21 13:50:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня украинские националисты обстреляли центр города Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин. 

В результате атаки ранения получили 12 человек. Среди пострадавших оказалась глава Никитовского района города Ирина Джеломанова.

Денис Пушилин отметил, что в данный момент раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Удары по Горловке со стороны ВСУ происходят регулярно, из-за чего страдают мирные жители. Нередко националисты при помощи беспилотников бьют по транспортным средствам. Так, 18 ноября вражеский дрон попал в маршрутное такси. В результате пострадали 10 человек.

#в стране и мире #ДНР #Горловка #атака #Обстрел #пострадавшие
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