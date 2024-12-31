МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Уралвагонзавод» завершил 2024 год партиями танков Т-90М и Т-72Б3

Для предприятия 2024 год завершился выполнением двух контрактов по производству партий Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3.
2024-12-31 06:00:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

«Уралвагонзавод» отправил последние в 2024 году партии танков Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3, выполнив два контракта. Минобороны РФ опубликовало кадры с новыми танками.

По традиции машины оформили по-новогоднему: на Т-90М установили российский флаг, а на Т-72Б3 - небольшую новогоднюю елку. В танки сотрудники предприятия положили календари с детскими рисунками, сделанные в честь 90-летнего юбилея профсоюза «Уралвагонзавода».

После начала СВО конструкцию танков существенно изменили. Теперь все машины оснащаются  сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой. Дополнительную защиту ставят на двигатель, корму и моторно-трансмиссионный отсек. Технику стараются сделать менее заметной для противника, оснащают системами РЭБ.

«Танк образца начала 2022 года и танк конца 2024 года - это, можно сказать, две разные боевые машины. Например, если говорить про систему защиты, то она не предполагала многих вызовов, с которыми мы столкнулись с первых дней СВО. Мгновенно были приняты соответствующие доработки», - прокомментировал генеральный директор АО «Концерн "Уралвагонзавод"» Александр Потапов.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения танка, пулеметных точек и живой силы боевиков ВСУ экипажем Т-90М «Прорыв». О местонахождении противника сообщила разведка с воздуха.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Т-72Б3 #Уралвагонзавод #танки #т-90м
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 