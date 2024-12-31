«Уралвагонзавод» завершил 2024 год партиями танков Т-90М и Т-72Б3

«Уралвагонзавод» отправил последние в 2024 году партии танков Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3, выполнив два контракта. Минобороны РФ опубликовало кадры с новыми танками.

По традиции машины оформили по-новогоднему: на Т-90М установили российский флаг, а на Т-72Б3 - небольшую новогоднюю елку. В танки сотрудники предприятия положили календари с детскими рисунками, сделанные в честь 90-летнего юбилея профсоюза «Уралвагонзавода».

После начала СВО конструкцию танков существенно изменили. Теперь все машины оснащаются сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой. Дополнительную защиту ставят на двигатель, корму и моторно-трансмиссионный отсек. Технику стараются сделать менее заметной для противника, оснащают системами РЭБ.

«Танк образца начала 2022 года и танк конца 2024 года - это, можно сказать, две разные боевые машины. Например, если говорить про систему защиты, то она не предполагала многих вызовов, с которыми мы столкнулись с первых дней СВО. Мгновенно были приняты соответствующие доработки», - прокомментировал генеральный директор АО «Концерн "Уралвагонзавод"» Александр Потапов.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения танка, пулеметных точек и живой силы боевиков ВСУ экипажем Т-90М «Прорыв». О местонахождении противника сообщила разведка с воздуха.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.