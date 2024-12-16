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Экипажи Т-90М уничтожили танк, пулеметные точки и боевиков в зоне СВО

О местонахождении противника сообщила разведка с воздуха. После этого за дело принялись 125-миллиметровые орудия танков Т-90М «Прорыв».
2024-12-16 12:00:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет, опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.

Оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы экипажей танков, оказывающих огневую поддержку штурмовым подразделениям. Разведка с помощью беспилотников выявила движение противника и передала координаты танкистам.

Экипажи оперативно прибыли на позицию и открыли огонь. Ведение огня корректировалось с помощью дронов. После выполнения задачи танкисты заехали в так называемый «отстойник», чтобы противник не смог обнаружить их местоположение.

Т-90М «Прорыв» - глубокая модернизация Т-90 с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Это один из самых приспособленных к боевым действиям в современных реалиях танков. Это достигается в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты и современной высокоавтоматизированной системе управления огнем с различными прицелами.

Танк оснащен боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов, а также управляемой ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #т-90м #прорыв #танкисты #МО РФ
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