Экипажи Т-90М уничтожили танк, пулеметные точки и боевиков в зоне СВО

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет, опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.

Оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы экипажей танков, оказывающих огневую поддержку штурмовым подразделениям. Разведка с помощью беспилотников выявила движение противника и передала координаты танкистам.

Экипажи оперативно прибыли на позицию и открыли огонь. Ведение огня корректировалось с помощью дронов. После выполнения задачи танкисты заехали в так называемый «отстойник», чтобы противник не смог обнаружить их местоположение.

Т-90М «Прорыв» - глубокая модернизация Т-90 с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Это один из самых приспособленных к боевым действиям в современных реалиях танков. Это достигается в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты и современной высокоавтоматизированной системе управления огнем с различными прицелами.

Танк оснащен боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов, а также управляемой ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.