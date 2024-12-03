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Путин дал поручения по развитию спорта

В частности, правительство РФ должно принять меры, направленные на реализацию с 2025 года программы «Земский тренер».
Игнат Далакян 2024-12-03 13:54:09
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания совета по развитию физической культуры и спорта. Они опубликованы на официальном сайте главы государства.

В частности, Владимир Путин поручил кабмину при участии комиссии государственного совета по направлению «Физическая культура и спорт» внести в комплексную государственную программу «Развитие физической культуры и спорта» изменения. В них должны предусматриваться мероприятия по развитию адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, включая те, которые направлены на усиление кадрового потенциала в этой сфере.

Также российское правительство вместе с исполнительными органами субъектов РФ должно принять меры, которые направлены на реализацию со следующего года программы «Земский тренер». Кроме того, президент поручил увеличить долю российской спортивной продукции в общем объеме закупок, чтобы обеспечить государственные и муниципальные нужды.

Помимо этого, по поручению главы государства Министерство спорта должно принять дополнительные меры, направленные на продвижение универсальных ценностей физической культуры и спорта.

Ранее президент России потребовал сделать спорт доступным для малоимущих семей. Владимир Путин считает, что никогда бы не выполнил норматив мастера спорта Советского Союза, если бы за все нужно было платить по нынешним ценам.

#Спорт #в стране и мире #Владимир Путин #поручения #Земский тренер
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