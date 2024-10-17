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Путин потребовал сделать спорт доступным для малоимущих семей

Российский лидер считает, что никогда не выполнил бы норматив мастера спорта СССР, если бы за все нужно было платить, как сегодня.
Карина Тазетдинова 2024-10-17 21:02:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что важно обеспечить доступность спорта для людей всех возрастов и уровней физической подготовки.

Российский лидер отметил, что семьи вынуждены тратить большие деньги на занятия спортом для детей. Он напомнил, что сам бы никогда не выполнил норматив мастера спорта по самбо и мастера спорта СССР по дзюдо, если бы за все нужно было платить, как сегодня. Глава государства указал, что нужно уделить особое внимание малоимущим и многодетным семьям в этом вопросе.

«Меру надо знать во всем. У нас под час никто краев не чувствует», - сказал Путин на совете по развитию физической культуры и спорта.

Особые задачи стоят и перед паралимпийским комитетом. Глава РФ попросил коллег учитывать проекты направленные на реабилитацию ветеранов СВО.

Кроме того, вынужденная пауза в широком участии российских атлетов в международных соревнованиях не повод снижать уровень подготовки новых поколений, считает Путин.

#Спорт #Путин #малоимущие семьи #СВО #Паралимпийский комитет России
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