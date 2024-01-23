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Жительница Курганской области, которую загрыз волк, спасала свою собаку

По факту трагедии Варгашинским межрайонным СО СУ СК России проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.
Ян Брацкий 2024-01-23 13:39:01
© Фото: СУ СК России по Курганской области © Видео: СУ СК России по Курганской области

Жительница Курганской области, которую загрыз волк, пыталась спасти от нападения хищника свою собаку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«На территорию поселка зашел волк и напал на собаку, после чего причинил многочисленные укусы ее хозяйке, пытавшейся защитить животное», - сообщили в пресс-службе СК России.

Трагедия произошла накануне в поселке «Курорт «Озеро Медвежье». Пострадавшую после схватки с диким зверем доставили в больницу с многочисленными ранами головы и конечностей. Врачи сделали все что могли, но спасти ее не удалось.

Местные жители убили волка. До этого он успел искусать еще троих человек, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

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