Жительница Курганской области, которую загрыз волк, спасала свою собаку

Жительница Курганской области, которую загрыз волк, пыталась спасти от нападения хищника свою собаку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«На территорию поселка зашел волк и напал на собаку, после чего причинил многочисленные укусы ее хозяйке, пытавшейся защитить животное», - сообщили в пресс-службе СК России.

Трагедия произошла накануне в поселке «Курорт «Озеро Медвежье». Пострадавшую после схватки с диким зверем доставили в больницу с многочисленными ранами головы и конечностей. Врачи сделали все что могли, но спасти ее не удалось.

Местные жители убили волка. До этого он успел искусать еще троих человек, им оказана вся необходимая медицинская помощь.