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Волк загрыз женщину в Курганской области

Это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте, сейчас охотники ищут других диких животных в округе.
Ян Брацкий 2024-01-23 07:57:01
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Один человек погиб, еще трое получили травмы в результате нападение волка в Курганском поселке Курорт «Озеро Медвежье». О трагедии в своем Telegram-аккаунте написал глава Петуховского муниципального округа Антон Волков.

«Прежде чем он был замечен и ликвидирован - четверо жителей поселка получили укусы. К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось», - написал Волков.

Сейчас получившие травмы находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает. Правоохранители патрулируют территорию поселка, охотники ищут волков и других диких животных, которые могут находиться поблизости.

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