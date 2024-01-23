Украинцев могут начать лишать гражданства за получение паспорта РФ

В Верховную раду внесли законопроект, согласно которому украинского гражданства могут лишиться лица, получившие российский паспорт.

«Если коротко, украинского гражданства лишатся все - за некоторыми исключениями - украинцы, которые получили российский паспорт», - передает Радио Sputnik со ссылкой на «Страна.ua».

Также отмечается, что поводом для лишения украинского гражданства может стать прохождение контрактной службы в стране, признанной Верховной радой «государством-агрессором или государством-оккупантом». Либо за несдачу экзамена по основам конституции и истории Украины или в случае слабого уровня владения государственным языком, пишет издание.

Ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о множественном гражданстве для всех, кроме россиян. Он определен Владимиром Зеленским как неотложный. В рамках законопроекта регулируется порядок выдачи украинского паспорта иностранным гражданам, которые входят в состав украинских вооруженных формирований, а также членам их семей. В частности, им необходимо отказаться от гражданства другого государства, если оно не внесено в список стран, граждане которых могут стать гражданами Украины в упрощенном порядке.