МО РФ: улучшено положение по переднему краю на Краснолиманском направлении

Минобороны России заявило об улучшении положения по переднему краю на Краснолиманском направлении.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных активных действий при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

За сутки бойцы ВС РФ отразили четыре вражеские атаки в районах Ямполовки, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Суточные потери украинской стороны превысили 220 человек. Помимо живой силы, противник лишился танка, четырех автомобилей и двух орудий Д-20.

Также Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам ВПК Украины, на которых производятся ракеты, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.