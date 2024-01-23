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МО РФ: улучшено положение по переднему краю на Краснолиманском направлении

Улучшение положения произошло в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии.
2024-01-23 13:21:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об улучшении положения по переднему краю на Краснолиманском направлении.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных активных действий при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

За сутки бойцы ВС РФ отразили четыре вражеские атаки в районах Ямполовки, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Суточные потери украинской стороны превысили 220 человек. Помимо живой силы, противник лишился танка, четырех автомобилей и двух орудий Д-20.

Также Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам ВПК Украины, на которых производятся ракеты, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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