МО РФ сообщило о нанесении группового удара по ВПК Украины

Минобороны России сообщило о групповом ударе, нанесенном сегодня утром по объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования.
Он наносился по украинским производствам боеприпасов, взрывчатых веществ, а также ракет и комплектующих к ним.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, а все назначенные объекты - поражены.
Ранее сообщалось, что противник шесть раз штурмовал позиции ВС РФ под Клещеевкой и ничего не добился.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»