МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ сообщило о нанесении группового удара по ВПК Украины

Были поражены объекты, производящие ракеты и комплектующие к ним, а также предприятия, производящие боеприпасы и взрывчатые вещества.
2024-01-23 13:15:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о групповом ударе, нанесенном сегодня утром по объектам военно-промышленного комплекса Украины. 

Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования. 

Он наносился по украинским производствам боеприпасов, взрывчатых веществ, а также ракет и комплектующих к ним. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, а все назначенные объекты - поражены. 

Ранее сообщалось, что противник шесть раз штурмовал позиции ВС РФ под Клещеевкой и ничего не добился.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Высокоточное оружие #СВО #групповой удар #Украинское производство
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»