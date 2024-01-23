МО РФ сообщило о нанесении группового удара по ВПК Украины

Минобороны России сообщило о групповом ударе, нанесенном сегодня утром по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования.

Он наносился по украинским производствам боеприпасов, взрывчатых веществ, а также ракет и комплектующих к ним.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, а все назначенные объекты - поражены.

Ранее сообщалось, что противник шесть раз штурмовал позиции ВС РФ под Клещеевкой и ничего не добился.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.