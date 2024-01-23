Противник шесть раз штурмовал позиции ВС РФ под Клещеевкой и ничего не добился

Противник шесть раз пытался атаковать в районе Клещеевки, но потерпел неудачу. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады в районе населенного пункта Клещеевка», - заявил Астафьев.

Всего же за сутки, по его словам, неприятель потерял на Донецком направлении до 320 боевиков и 10 танков, в число которых входит и один Leopard 2A5.

Также противник лишился двух боевых машин пехоты, шести других боевых бронированных машин, ЗРК «Стрела-10» и 12 автомобилей. Российским войскам удалось уничтожить и артиллерию врага - два орудия М777, САУ Krab, САУ «Гвоздика», РСЗО «Град», а также буксируемые оружия «Мста-Б», Д-20 и два буксируемых орудия Д-30.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов устроили успешную охоту за пехотой ВСУ под Новомихайловкой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.