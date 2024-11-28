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Эксперт объяснил смысл приостановки ЦБ покупки иностранной валюты

Приостановка Банком России покупки иностранной валюты на внутреннем рынке лишь замедлит падение рубля, считает Андрей Бархота.
Сергей Лебедев 2024-11-28 09:38:16
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

После того как Банк России перестанет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке, рубль продолжит ослабляться, но меньшими темпами. Такой прогноз в беседе со «Звездой» сделал эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук Андрей Бархота.

«Будет ослабляться рубль. Он не будет стабильным. Он будет тоже плавающим. Но за счет снижения спроса на валюту со стороны внутреннего рынка он будет замедлен. То есть девальвация будет условно не три рубля в день, а 30 копеек», - уверен эксперт.

Бархота отметил, что у регулятора есть еще один инструмент, который может остановить ослабление рубля.

«Это возврат стопроцентной обязательной продажи валютной выручки. То есть валютная выручка, которая появляется, тут же продается, и формируется дополнительный спрос на рубли. Вот эта мера точно поможет не только стабилизировать курс рубля, но и даже вернуть его к какому-то приемлемому значению, например в 102-105 рублей за доллар», - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что с 28 ноября и до конца года ЦБ РФ перестанет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке. Это решение, считает регулятор, даст возможность снизить волатильность (изменчивость) финансовых рынков.

#Экономика #доллар #ЦБ #Банк России #наш эксклюзив #Центробанк #регулятор
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