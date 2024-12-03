Российские бойцы рассказали, как проходило освобождение населенного пункта Петровка от украинских боевиков в ДНР на Красноармейском направлении.

Бойцы группировки войск «Центр» буквально залетали в Петровку на трех БТР. В каждом было по шесть десантников. Штурмовики спешивались, закреплялись у домов, в то время как техника время вела огонь, отвлекая внимание противника на себя. Наши военнослужащие под плотным огнем противника определили себе сектора атаки и стали зачищать дом за домом.

«В одном из домов было трое военных ВСУ, они в нашу строну бросили гранату. Мы заходили двумя двойками, открывали дверь, бросали гранату, заскакивали, стреляли. В первой комнате справа было два человека», - рассказал командир отделения 228-го полка, 90 танковой дивизии ЦВО Евгений Скворцов.

Скворцов добавил, что первого боевика, оказавшего сопротивление, ликвидировал он сам, а второго уничтожил его напарник. В комнате слева при этом обнаружился еще один военнослужащий ВСУ, который мгновенно нашел свой конец в стрелковом бою.

В какой-то момент по нашим начала работать украинская пара: снайпер и пулеметчик. Российские бойцы стали вести плотный огонь на подавление и обходить с флангов, забрасывая гранатами.

«Был хорошо укрепленный сарай. Там уничтожили пулеметчика, снайпер успел откатиться, потому что его прикрывали обычные стрелки. А когда они начали убегать в панике, мы их в поле уничтожили», - рассказал штурмовик 15-й бригады ЦВО Дмитрий Косев.

В подвалах домов в Петровке наши обнаружили местных жителей, которые ждали прихода российской армии.

«В одном из таких подвалов мы обнаружили четырех мирных жителей: двое мужчин и две женщины находились там несколько дней, рассказывали что украинские военные у них вывозили все ценные вещи из домов», - рассказал командир отделения 228-го полка, 90 танковой дивизии ЦВО Евгений Скворцов.

В штурме Петровки отличились несколько подразделений Центрального Военного Округа. В основной и самой первой штурмовой группе никто не погиб. Были только раненые. ВСУ потеряли около полусотни бойцов. Сейчас наши воины расширяют зону контроля, создают плацдарм для дальнейших наступательных действий на Покровск.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.