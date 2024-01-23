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Расчет «Гиацинта» превратил в груду обломков орудие М777 в районе Песчаного

Потери украинской стороны на Купянском направлении составили до 180 военнослужащих за сутки.
2024-01-23 12:56:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» разгромил американскую буксируемую гаубицу М777 в районе Песчаного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Подразделения российской группировки «Запад» отразили за сутки девять вражеских атак на Купянском направлении.

Суточные потери украинской стороны на данном направлении составили до 180 человек. Помимо живой силы, противник потерял несколько единиц техники, включая пять танков, две боевые бронированные машины, буксируемые гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также противотанковую пушку МТ-12.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что противник шесть раз пытался атаковать в районе Клещеевки, но потерпел неудачу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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